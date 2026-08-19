S&P 500-Wert Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amphenol von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Amphenol-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 42.62 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.347 Amphenol-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 159.57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 374.45 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 274.45 Prozent gesteigert.

Amphenol erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 211.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch