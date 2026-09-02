S&P 500-Wert Amphenol-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amphenol-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Amphenol-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Amphenol-Papier an diesem Tag 15.65 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 639.182 Amphenol-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 01.09.2026 104’301.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 163.18 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +943.02 Prozent.

Am Markt war Amphenol jüngst 195.93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch