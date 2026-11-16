S&P 500-Wert Ametek-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ametek-Investment von vor einem Jahr verdient

Ametek-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Ametek-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 193.36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ametek-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.517 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Ametek-Anteile wären am 13.11.2026 125.21 USD wert, da der Schlussstand 242.11 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25.21 Prozent gesteigert.

Ametek war somit zuletzt am Markt 55.44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch