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Ametek Aktie 681997 / US0311001004

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Ametek-Investment 14.09.2026 16:02:19

S&P 500-Wert Ametek-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ametek-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Ametek eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Ametek
190.01 CHF -3.19%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ametek-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 47.51 USD. Bei einem Ametek-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.105 Ametek-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 509.09 USD, da sich der Wert einer Ametek-Aktie am 11.09.2026 auf 241.87 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 409.09 Prozent vermehrt.

Ametek markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 55.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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