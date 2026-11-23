Die Ametek-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 155.65 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.425 Ametek-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 222.90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’432.06 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43.21 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Ametek eine Marktkapitalisierung von 50.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch