Ameriprise Financial Aktie 2261863 / US03076C1062
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Ameriprise Financial-Aktie: So viel wäre eine Investition in Ameriprise Financial von vor einem Jahr heute wert
Bei einem frühen Ameriprise Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Ameriprise Financial-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 490.66 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ameriprise Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.204 Ameriprise Financial-Aktien. Die gehaltenen Ameriprise Financial-Anteile wären am 01.10.2026 100.85 USD wert, da der Schlussstand 494.82 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 0.85 Prozent.
Zuletzt verbuchte Ameriprise Financial einen Börsenwert von 43.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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