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|Rentable Ameriprise Financial-Investition?
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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ameriprise Financial von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Ameriprise Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Ameriprise Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Ameriprise Financial-Anteile 113.14 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8.839 Ameriprise Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2026 4’351.78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 492.36 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 335.18 Prozent erhöht.
Am Markt war Ameriprise Financial jüngst 43.50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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