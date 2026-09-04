Ameriprise Financial Aktie 2261863 / US03076C1062
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameriprise Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Ameriprise Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Das Ameriprise Financial-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 511.90 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 19.535 Ameriprise Financial-Aktien. Die gehaltenen Ameriprise Financial-Anteile wären am 03.09.2026 11’038.87 USD wert, da der Schlussstand 565.08 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10.39 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Ameriprise Financial bezifferte sich zuletzt auf 48.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
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inklusive Rebalancing:
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