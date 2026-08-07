S&P 500-Wert Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameriprise Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Das Ameriprise Financial-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 498.45 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 2.006 Ameriprise Financial-Aktien. Die gehaltenen Ameriprise Financial-Anteile wären am 06.08.2026 1’123.12 USD wert, da der Schlussstand 559.82 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.31 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Ameriprise Financial bezifferte sich zuletzt auf 50.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch