S&P 500-Wert Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameriprise Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Ameriprise Financial-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 289.87 USD. Bei einem Ameriprise Financial-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34.498 Ameriprise Financial-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17’338.12 USD, da sich der Wert einer Ameriprise Financial-Aktie am 15.10.2026 auf 502.58 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 73.38 Prozent zugenommen.

Ameriprise Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch