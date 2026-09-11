S&P 500-Wert Ameriprise Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ameriprise Financial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Ameriprise Financial-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ameriprise Financial-Papier an diesem Tag 343.52 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Ameriprise Financial-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.291 Ameriprise Financial-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 161.13 USD, da sich der Wert eines Ameriprise Financial-Anteils am 10.09.2026 auf 553.53 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 61.13 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Ameriprise Financial belief sich zuletzt auf 48.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch