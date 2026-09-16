American Water Works Aktie 3382941 / US0304201033
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in American Water Works von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen American Water Works-Einstiegs gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das American Water Works-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 138.90 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7.199 American Water Works-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 993.66 USD, da sich der Wert einer American Water Works-Aktie am 15.09.2026 auf 138.02 USD belief. Mit einer Performance von -0.63 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete American Water Works eine Marktkapitalisierung von 27.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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