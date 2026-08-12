S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in American Water Works von vor einem Jahr eingebracht

Die American Water Works-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 142.09 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die American Water Works-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70.378 American Water Works-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des American Water Works-Papiers auf 136.06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’575.62 USD wert. Mit einer Performance von -4.24 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von American Water Works bezifferte sich zuletzt auf 26.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch