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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Water Works-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in American Water Works eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 18.11.2021 wurde die American Water Works-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 171.49 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.831 American Water Works-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 863.90 USD, da sich der Wert eines American Water Works-Papiers am 17.11.2026 auf 148.15 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13.61 Prozent verringert.
Insgesamt war American Water Works zuletzt 30.14 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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