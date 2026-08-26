S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Water Works-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden American Water Works-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 181.22 USD. Bei einem American Water Works-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.518 American Water Works-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 759.30 USD, da sich der Wert eines American Water Works-Papiers am 25.08.2026 auf 137.60 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 24.07 Prozent.

Zuletzt ergab sich für American Water Works eine Börsenbewertung in Höhe von 27.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch