S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Water Works-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das American Water Works-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 78.48 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 12.742 American Water Works-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (134.01 USD), wäre das Investment nun 1’707.57 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70.76 Prozent angezogen.

American Water Works wurde am Markt mit 26.10 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch