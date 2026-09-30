S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Water Works von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden American Water Works-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren American Water Works-Anteile an diesem Tag 74.84 USD wert. Bei einem American Water Works-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.336 American Water Works-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 129.80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 173.44 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73.44 Prozent angewachsen.

Insgesamt war American Water Works zuletzt 25.64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch