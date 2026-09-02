S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Water Works-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der American Water Works-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das American Water Works-Papier bei 74.80 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Water Works-Aktie investiert, befänden sich nun 133.690 American Water Works-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 137.40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18’368.98 USD wert. Das entspricht einem Plus von 83.69 Prozent.

Der Börsenwert von American Water Works belief sich jüngst auf 27.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch