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|American Water Works-Performance im Blick
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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Water Works von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in American Water Works-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden American Water Works-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren American Water Works-Anteile an diesem Tag 128.08 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 78.076 American Water Works-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’431.92 USD, da sich der Wert eines American Water Works-Anteils am 03.11.2026 auf 146.42 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 14.32 Prozent.
Der American Water Works-Wert an der Börse wurde auf 29.37 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu American Water Works Co Inc
Analysen zu American Water Works Co Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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