S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Water Works von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden American Water Works-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren American Water Works-Anteile an diesem Tag 128.08 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 78.076 American Water Works-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’431.92 USD, da sich der Wert eines American Water Works-Anteils am 03.11.2026 auf 146.42 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 14.32 Prozent.

Der American Water Works-Wert an der Börse wurde auf 29.37 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch