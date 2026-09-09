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American Water Works Aktie 3382941 / US0304201033

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Frühe Anlage 09.09.2026 16:02:30

S&P 500-Wert American Water Works-Aktie: Hätte sich ein Investment in American Water Works vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

So viel hätten Anleger mit einem frühen American Water Works-Investment verdienen können.

American Water Works
113.60 CHF -0.15%
Kaufen Verkaufen

Vor 1 Jahr wurden American Water Works-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der American Water Works-Aktie betrug an diesem Tag 140.09 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die American Water Works-Aktie investierten, hätten nun 0.714 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 100.21 USD, da sich der Wert eines American Water Works-Anteils am 08.09.2026 auf 140.38 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0.21 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von American Water Works belief sich zuletzt auf 27.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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