S&P 500-Wert American Tower-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in American Tower von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades American Tower-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das American Tower-Papier an diesem Tag bei 267.96 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die American Tower-Aktie investierten, hätten nun 0.373 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 162.26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60.55 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39.45 Prozent verringert.

American Tower war somit zuletzt am Markt 75.72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch