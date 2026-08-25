S&P 500-Wert American Tower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Tower-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der American Tower-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das American Tower-Papier bei 211.12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das American Tower-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.474 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84.50 USD, da sich der Wert einer American Tower-Aktie am 24.08.2026 auf 178.39 USD belief. Mit einer Performance von -15.50 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für American Tower eine Börsenbewertung in Höhe von 82.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch