American Tower Aktie 14546493 / US03027X1000
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert American Tower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Tower-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in American Tower eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der American Tower-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das American Tower-Papier bei 211.12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das American Tower-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.474 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84.50 USD, da sich der Wert einer American Tower-Aktie am 24.08.2026 auf 178.39 USD belief. Mit einer Performance von -15.50 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für American Tower eine Börsenbewertung in Höhe von 82.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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