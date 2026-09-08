American Tower Aktie 14546493 / US03027X1000
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Wert American Tower-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Tower-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in American Tower eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 08.09.2021 wurden American Tower-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren American Tower-Anteile an diesem Tag 303.62 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die American Tower-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 32.936 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 5’791.78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 175.85 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 42.08 Prozent verkleinert.
Insgesamt war American Tower zuletzt 81.93 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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