American Tower Aktie 14546493 / US03027X1000
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert American Tower-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Tower von vor einem Jahr gekostet
Vor Jahren in American Tower eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem American Tower-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das American Tower-Papier bei 193.21 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die American Tower-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5.176 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 174.60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 903.68 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 9.63 Prozent verkleinert.
Am Markt war American Tower jüngst 81.03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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