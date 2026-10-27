S&P 500-Wert American Tower-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Tower-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades American Tower-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die American Tower-Aktie bei 171.99 USD. Bei einem Investment von 100 USD in American Tower-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.581 American Tower-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 188.28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109.47 USD wert. Das entspricht einem Plus von 9.47 Prozent.

Am Markt war American Tower jüngst 87.61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch