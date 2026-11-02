S&P 500-Wert American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American International Group (AIG) von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der American International Group (AIG)-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 78.96 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die American International Group (AIG)-Aktie investiert, befänden sich nun 1.266 American International Group (AIG)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des American International Group (AIG)-Papiers auf 81.90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103.72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3.72 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von American International Group (AIG) belief sich jüngst auf 42.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch