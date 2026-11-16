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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Wert American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American International Group (AIG) von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American International Group (AIG)-Aktie Anlegern gebracht.
Die American International Group (AIG)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 57.19 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die American International Group (AIG)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 174.856 American International Group (AIG)-Aktien. Die gehaltenen American International Group (AIG)-Aktien wären am 13.11.2026 14’488.55 USD wert, da der Schlussstand 82.86 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 44.89 Prozent.
Zuletzt verbuchte American International Group (AIG) einen Börsenwert von 42.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu American International Group (AIG) Inc.
Analysen zu American International Group (AIG) Inc.
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