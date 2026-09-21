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American International Group Aktie 10315741 / US0268747849

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Hochrechnung 21.09.2026 16:02:20

S&P 500-Wert American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American International Group (AIG) von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in American International Group (AIG) gewesen.

American International Group
61.83 CHF -1.03%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurde die American International Group (AIG)-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der American International Group (AIG)-Anteile betrug an diesem Tag 52.96 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.888 American International Group (AIG)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der American International Group (AIG)-Aktie auf 75.33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142.24 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 42.24 Prozent vermehrt.

Alle American International Group (AIG)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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