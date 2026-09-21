American International Group Aktie 10315741 / US0268747849
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hochrechnung
|
21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American International Group (AIG) von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in American International Group (AIG) gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde die American International Group (AIG)-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der American International Group (AIG)-Anteile betrug an diesem Tag 52.96 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.888 American International Group (AIG)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der American International Group (AIG)-Aktie auf 75.33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142.24 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 42.24 Prozent vermehrt.
Alle American International Group (AIG)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!