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American International Group Aktie 10315741 / US0268747849

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Lukratives American International Group (AIG)-Investment? 14.09.2026 16:02:19

S&P 500-Wert American International Group (AIG)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American International Group (AIG) von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen American International Group (AIG)-Einstiegs gewesen.

American International Group
62.07 CHF 1.86%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde das American International Group (AIG)-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren American International Group (AIG)-Anteile an diesem Tag 61.20 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die American International Group (AIG)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 163.399 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’308.82 USD, da sich der Wert eines American International Group (AIG)-Anteils am 11.09.2026 auf 75.33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23.09 Prozent gesteigert.

Alle American International Group (AIG)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 39.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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