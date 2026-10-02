American Electric Power Aktie 905988 / US0255371017
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert American Electric Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Electric Power von vor 5 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in American Electric Power-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurden American Electric Power-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 81.38 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die American Electric Power-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12.288 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’471.49 USD, da sich der Wert eines American Electric Power-Anteils am 01.10.2026 auf 119.75 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’471.49 USD entspricht einer Performance von +47.15 Prozent.
American Electric Power erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 64.70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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