S&P 500-Wert American Electric Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Electric Power von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden American Electric Power-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 81.38 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die American Electric Power-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12.288 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’471.49 USD, da sich der Wert eines American Electric Power-Anteils am 01.10.2026 auf 119.75 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’471.49 USD entspricht einer Performance von +47.15 Prozent.

American Electric Power erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 64.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch