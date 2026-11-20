Am 20.11.2023 wurden American Electric Power-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 77.19 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 129.550 American Electric Power-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 124.97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’189.92 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61.90 Prozent vermehrt.

Am Markt war American Electric Power jüngst 68.83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch