Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’937 0.2%  SPI 19’752 0.2%  Dow 51’534 0.4%  DAX 25’393 0.5%  Euro 0.9446 0.3%  EStoxx50 6’299 0.4%  Gold 4’277 0.0%  Bitcoin 69’333 -0.8%  Dollar 0.8292 0.2%  Öl 106.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wisekey-Aktie fester: Konzern ändert Namen an der Börse in "WISeQey"
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Intel-Aktie vor Kursverdopplung? Analyst sorgt für Aufsehen
Promi-Kunde bucht Starfall – jetzt bei SpaceX-Aktie einsteigen?
Anthropic-Deal beflügelt KI-Sektor: Aktien von ASML, AMD & Intel ziehen an
Suche...
Plus500 Depot

American Electric Power Aktie 905988 / US0255371017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnende American Electric Power-Investition? 25.09.2026 16:02:27

S&P 500-Wert American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Electric Power von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in American Electric Power eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

American Electric Power
96.67 CHF -0.67%
Kaufen Verkaufen

Am 25.09.2023 wurden American Electric Power-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das American Electric Power-Papier an diesem Tag 78.68 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die American Electric Power-Aktie investiert hat, hat nun 1.271 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 149.43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 117.57 USD belief. Damit wäre die Investition um 49.43 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von American Electric Power betrug jüngst 64.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu American Electric Power Co. Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten