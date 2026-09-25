S&P 500-Wert American Electric Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Electric Power von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 25.09.2023 wurden American Electric Power-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das American Electric Power-Papier an diesem Tag 78.68 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die American Electric Power-Aktie investiert hat, hat nun 1.271 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.09.2026 149.43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 117.57 USD belief. Damit wäre die Investition um 49.43 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von American Electric Power betrug jüngst 64.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch