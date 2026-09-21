Ameren Aktie 832416 / US0236081024
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukratives Ameren-Investment?
|
21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Ameren-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ameren von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Ameren-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde die Ameren-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Ameren-Aktie bei 80.12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 124.813 Ameren-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’759.61 USD, da sich der Wert eines Ameren-Papiers am 18.09.2026 auf 102.23 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +27.60 Prozent.
Ameren war somit zuletzt am Markt 28.29 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ameren Corp.
|
16:02
|S&P 500-Wert Ameren-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ameren von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|S&P 500-Wert Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameren von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.09.26
|S&P 500-Titel Ameren-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ameren-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.08.26
|S&P 500-Wert Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameren von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
24.08.26
|S&P 500-Papier Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameren von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.08.26
|S&P 500-Titel Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ameren-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
10.08.26
|S&P 500-Titel Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ameren-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.08.26
|S&P 500-Papier Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameren von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Ameren Corp.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: SMI mit Gewinnen -- DAX mit Aufschlägen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen beenden Handel freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.