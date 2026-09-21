S&P 500-Wert Ameren-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ameren von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die Ameren-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Ameren-Aktie bei 80.12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 124.813 Ameren-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’759.61 USD, da sich der Wert eines Ameren-Papiers am 18.09.2026 auf 102.23 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +27.60 Prozent.

Ameren war somit zuletzt am Markt 28.29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch