S&P 500-Wert Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ameren von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Ameren-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 104.65 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ameren-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.956 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 107.84 USD, da sich der Wert einer Ameren-Aktie am 06.11.2026 auf 112.85 USD belief. Damit wäre die Investition 7.84 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Ameren betrug jüngst 31.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch