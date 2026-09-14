S&P 500-Wert Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameren von vor einem Jahr abgeworfen

Am 14.09.2025 wurde die Ameren-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Ameren-Aktie bei 100.79 USD. Bei einem Ameren-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.922 Ameren-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 104.90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’040.78 USD wert. Mit einer Performance von +4.08 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Ameren belief sich jüngst auf 28.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch