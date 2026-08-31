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Ameren-Investment 31.08.2026 16:02:21

S&P 500-Wert Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameren von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Ameren-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Ameren
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Am 31.08.2021 wurde die Ameren-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 87.72 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 113.999 Ameren-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 106.12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’097.58 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20.98 Prozent gesteigert.

Ameren war somit zuletzt am Markt 29.41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’936.09 19.86 SNQBQU
Short 15’230.23 13.85 SDBWJU
Short 15’796.62 9.00 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’283.78 31.08.2026 16:31:38
Long 13’756.35 19.73 SYB31U
Long 13’447.44 13.91 SHB7NU
Long 12’855.13 8.86 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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