Ameren Aktie 832416 / US0236081024
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameren von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Ameren-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 31.08.2021 wurde die Ameren-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 87.72 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 113.999 Ameren-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 106.12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’097.58 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20.98 Prozent gesteigert.
Ameren war somit zuletzt am Markt 29.41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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