Vor 5 Jahren wurden Ameren-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 85.90 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Ameren-Aktie investierten, hätten nun 116.414 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Ameren-Aktie auf 111.93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’030.27 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 30.30 Prozent.

Ameren markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch