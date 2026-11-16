S&P 500-Wert Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameren von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Ameren-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 76.78 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Ameren-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.024 Ameren-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (114.77 USD), wäre die Investition nun 1’494.79 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49.48 Prozent angewachsen.

Alle Ameren-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch