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|Profitabler Ameren-Einstieg?
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16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Wert Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameren von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Ameren-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Ameren-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 76.78 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Ameren-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.024 Ameren-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (114.77 USD), wäre die Investition nun 1’494.79 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49.48 Prozent angewachsen.
Alle Ameren-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31.74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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