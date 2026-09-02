AMD Aktie 903491 / US0079031078
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|AMD (Advanced Micro Devices) -Investition im Blick
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in AMD (Advanced Micro Devices) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 109.45 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie investiert hätte, hätte er nun 91.366 Anteile im Depot. Die gehaltenen AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile wären am 01.09.2026 41’992.69 USD wert, da der Schlussstand 459.61 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +319.93 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von AMD (Advanced Micro Devices) belief sich zuletzt auf 770.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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