AMD Aktie 903491 / US0079031078
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|Rentables AMD (Advanced Micro Devices) -Investment?
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29.04.2026 16:02:27
S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in AMD (Advanced Micro Devices) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde das AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier an diesem Tag bei 3.55 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2’816.901 AMD (Advanced Micro Devices) -Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 910’450.70 USD, da sich der Wert eines AMD (Advanced Micro Devices) -Anteils am 28.04.2026 auf 323.21 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 9’004.51 Prozent gleich.
Alle AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 545.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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