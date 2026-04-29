S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier an diesem Tag bei 3.55 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2’816.901 AMD (Advanced Micro Devices) -Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 910’450.70 USD, da sich der Wert eines AMD (Advanced Micro Devices) -Anteils am 28.04.2026 auf 323.21 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 9’004.51 Prozent gleich.

Alle AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 545.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch