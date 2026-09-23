AMD Aktie 903491 / US0079031078
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|AMD (Advanced Micro Devices) -Anlage unter der Lupe
|
23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier bei 160.90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 62.150 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38’767.56 USD, da sich der Wert eines AMD (Advanced Micro Devices) -Anteils am 22.09.2026 auf 623.77 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 287.68 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte AMD (Advanced Micro Devices) einen Börsenwert von 1.00 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
16:29
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochnachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
22.09.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
21.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse New York: S&P 500 verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start fester (finanzen.ch)