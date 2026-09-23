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AMD (Advanced Micro Devices) -Anlage unter der Lupe 23.09.2026 16:02:27

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor einem Jahr verdient

S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

AMD
505.80 CHF -0.02%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier bei 160.90 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 62.150 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38’767.56 USD, da sich der Wert eines AMD (Advanced Micro Devices) -Anteils am 22.09.2026 auf 623.77 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 287.68 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte AMD (Advanced Micro Devices) einen Börsenwert von 1.00 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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