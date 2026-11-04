S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 137.50 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 72.727 AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf 483.90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35’192.73 USD wert. Das entspricht einem Plus von 251.93 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AMD (Advanced Micro Devices) belief sich zuletzt auf 762.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch