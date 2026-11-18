Am 18.11.2025 wurde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 230.29 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier investiert hätte, hätte er nun 4.342 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AMD (Advanced Micro Devices) -Papiers auf 503.41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’185.98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 118.60 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von AMD (Advanced Micro Devices) bezifferte sich zuletzt auf 827.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch