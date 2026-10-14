S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 6.75 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’481.481 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 605.53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 897’081.48 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8’870.81 Prozent angewachsen.

Insgesamt war AMD (Advanced Micro Devices) zuletzt 962.12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch