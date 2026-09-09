S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine AMD (Advanced Micro Devices) -Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 106.15 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.942 AMD (Advanced Micro Devices) -Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf 505.74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 476.44 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 376.44 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von AMD (Advanced Micro Devices) belief sich zuletzt auf 780.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch