S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren abgeworfen

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier bei 102.82 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.973 AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 590.91 USD, da sich der Wert eines AMD (Advanced Micro Devices) -Anteils am 29.09.2026 auf 607.57 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +490.91 Prozent.

Am Markt war AMD (Advanced Micro Devices) jüngst 992.95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch