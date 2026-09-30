AMD Aktie 903491 / US0079031078
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gewesen.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier bei 102.82 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.973 AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 590.91 USD, da sich der Wert eines AMD (Advanced Micro Devices) -Anteils am 29.09.2026 auf 607.57 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +490.91 Prozent.
Am Markt war AMD (Advanced Micro Devices) jüngst 992.95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
20:27
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) verteidigt am Mittwochabend Tendenz (finanzen.ch)
|
16:29
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) gibt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
28.09.26
|AMD to buy Fei-Fei Li’s AI start-up for $8bn (Financial Times)
|
23.09.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
21.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen uneinheitlich -- SMI schlussendlich in Rot -- DAX schliesslich tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch unter der Nulllinie, während es am deutschen Aktienmarkt abwärts ging. Die US-Börsen bewegen sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.