S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an diesem Tag bei 6.69 USD. Bei einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.959 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 515.21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’706.96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7’606.96 Prozent.

AMD (Advanced Micro Devices) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 829.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch