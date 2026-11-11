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|Profitables AMD (Advanced Micro Devices) -Investment?
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen AMD (Advanced Micro Devices) -Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden AMD (Advanced Micro Devices) -Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an diesem Tag bei 6.69 USD. Bei einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.959 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 515.21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’706.96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7’606.96 Prozent.
AMD (Advanced Micro Devices) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 829.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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AMD am 11.11.2026
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