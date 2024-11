S&P 500-Wert Amcor-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Amcor-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Amcor am 06.11.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0.50 USD auszuschütten. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 2.04 Prozent an. Somit vergütet Amcor die Aktionäre insgesamt mit 722.00 Mio. USD. Damit wurde die Amcor-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0.138 Prozent zurückgeschraubt.

Amcor-Dividendenrendite

Letztlich notierte das Amcor-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via New York bei 10.20 USD. Am 07.11.2024 wird das Amcor-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Amcor-Papier optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner überwiesen. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des Amcor-Wertpapiers 5.09 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 4.88 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Amcor-Aktienkurs und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Amcor-Kurs via New York 4.29 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 233.74 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Amcor

Für 2025 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0.51 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 4.99 Prozent zurückgehen.

Amcor-Grunddaten

Die Marktkapitalisierung des S&P 500-Unternehmens Amcor beträgt aktuell 14.862 Mrd. USD. Das Amcor-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 19.44. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von Amcor auf 13.639 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 0.51 USD aus.

Redaktion finanzen.ch