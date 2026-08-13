S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Altria von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurde die Altria-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 66.74 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.498 Altria-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.08.2026 96.46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64.38 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 3.54 Prozent.

Der Börsenwert von Altria belief sich zuletzt auf 108.74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch