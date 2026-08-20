Altria Aktie 1331740 / US02209S1033
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Performance
|
20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Altria-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren Altria-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 1 Jahr wurden Altria-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Altria-Papier bei 67.58 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Altria-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14.797 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 66.03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 977.06 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2.29 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Altria eine Börsenbewertung in Höhe von 108.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Altria Inc.
|
13.08.26
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Altria von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
06.08.26
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Altria von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
30.07.26
|S&P 500 aktuell: Börsianer lassen S&P 500 am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
30.07.26
|S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel hätte eine Investition in Altria von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Ausblick: Altria stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.26
|S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
16.07.26
|S&P 500-Titel Altria-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Altria-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Altria Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.