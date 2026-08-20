S&P 500-Wert Altria-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Altria-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurden Altria-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Altria-Papier bei 67.58 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Altria-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14.797 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 66.03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 977.06 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2.29 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Altria eine Börsenbewertung in Höhe von 108.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch